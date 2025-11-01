AccueilATPATP - Rolex Paris MastersLa grande classe de Jannik Sinner après avoir écrasé Alexander Zverev en...
ATP - Rolex Paris Masters

La grande classe de Jannik Sinner après avoir écrasé Alexander Zverev en demi‐finales : « Ce n’est pas comme ça qu’on veut arriver en finale »

Thomas S
Par Thomas S

-

545

Jannik Sinner est un tueur au sang froid.

Opposé à un Alexander Zverev émoussé voire diminué, ce samedi en demi‐finales du Rolex Paris Masters, le 2e mondial ne lui a laissé abso­lu­ment aucune chance : 6–0, 6–1, après 1h. 

Mais après avoir fait le job, l’Italien, conscient des diffi­cultés de son adver­saire, lui a rendu un très bel hommage lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Quand on perd autant de puis­sance physique que lui, on ne peut pas servir à pleine puis­sance. Je suis évidem­ment heureux d’être en finale. Mais ce n’est pas comme ça qu’on veut y arriver. Jouer contre Sascha est toujours un moment spécial. Aujourd’hui (samedi), il n’était pas à 100 %. On l’a vu. Il avait du mal physi­que­ment. Il a eu un calen­drier très chargé ces derniers mois. Hier (vendredi), il a remporté un match incroyable après avoir été mené d’un set et d’un break. C’est égale­ment diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment. Il a atteint la finale à Vienne. Il est à nouveau en demi‐finale ici. C’est une incroyable série pour lui. Nous espé­rons tous qu’il ira mieux et qu’il sera en forme pour Turin. De mon côté, je suis très heureux d’être en finale. »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 18:55

