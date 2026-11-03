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La grande classe de Moïse Kouame (17 ans) après sa lourde défaite au premier tour : « Quand on joue un match, on ne regarde pas combien de temps de prépa­ra­tion tu as eu. On regarde juste si tu gagnes, si tu perds. On regarde juste le niveau. Il a juste été meilleur »

Par
Thomas S
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L’expérience aura été de courte durée pour Moïse Kouame à l’oc­ca­sion de sa toute première parti­ci­pa­tion au Rolex Paris Masters, où il béné­fi­ciait d’une invitation. 

Balayé en à peine une heure de jeu par Nuno Borges au premier tour (6−3, 6–1), le jeune fran­çais de 17 ans a fait preuve de beau­coup de matu­rité lors de son passage en zone mixte après la rencontre où il a refusé de cher­cher des excuses tout en rendant hommage à son adver­saire du jour. Extrait. 

Vous avez eu très peu de temps pour vous préparer, après votre titre au Challenger de Brest dimanche…
Oui, c’est vrai que le voyage ne m’a pas aidé. J’ai gagné il y a deux jours mon titre, et là je rejoue dans une ville diffé­rente, sur une surface complè­te­ment diffé­rente. C’était un peu dur de m’adapter. Mais je ne remets pas du tout en cause le fait que Nuno a simple­ment été meilleur. Est‐ce qu’avec des entraî­ne­ments de plus, des heures de plus sur ce terrain, ça aurait fait la diffé­rence ? Peut‐être. Mais quand on joue un match, on ne regarde pas combien de temps de prépa­ra­tion tu as eu. On regarde juste si tu gagnes, si tu perds. On regarde juste le niveau. Aujourd’hui, le niveau n’a pas été suffi­sant pour gêner Nuno. Je ne remets vrai­ment pas ça sur le voyage. Il a juste été meilleur.

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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