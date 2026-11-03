L’expérience aura été de courte durée pour Moïse Kouame à l’occasion de sa toute première participation au Rolex Paris Masters, où il bénéficiait d’une invitation.
Balayé en à peine une heure de jeu par Nuno Borges au premier tour (6−3, 6–1), le jeune français de 17 ans a fait preuve de beaucoup de maturité lors de son passage en zone mixte après la rencontre où il a refusé de chercher des excuses tout en rendant hommage à son adversaire du jour. Extrait.
Vous avez eu très peu de temps pour vous préparer, après votre titre au Challenger de Brest dimanche…
Oui, c’est vrai que le voyage ne m’a pas aidé. J’ai gagné il y a deux jours mon titre, et là je rejoue dans une ville différente, sur une surface complètement différente. C’était un peu dur de m’adapter. Mais je ne remets pas du tout en cause le fait que Nuno a simplement été meilleur. Est‐ce qu’avec des entraînements de plus, des heures de plus sur ce terrain, ça aurait fait la différence ? Peut‐être. Mais quand on joue un match, on ne regarde pas combien de temps de préparation tu as eu. On regarde juste si tu gagnes, si tu perds. On regarde juste le niveau. Aujourd’hui, le niveau n’a pas été suffisant pour gêner Nuno. Je ne remets vraiment pas ça sur le voyage. Il a juste été meilleur.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 16:16