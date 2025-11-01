Jannik Sinner est un tueur au sang froid.
Opposé à un Alexander Zverev émoussé voire diminué, ce samedi en demi‐finales du Rolex Paris Masters, le 2e mondial ne lui a laissé absolument aucune chance : 6–0, 6–1, après 1h.
Mais après avoir fait le job, l’Italien, conscient des difficultés de son adversaire, lui a rendu un très bel hommage lors de l’interview d’après match sur le court.
« Quand on perd autant de puissance physique que lui, on ne peut pas servir à pleine puissance. Je suis évidemment heureux d’être en finale. Mais ce n’est pas comme ça qu’on veut y arriver. Jouer contre Sascha est toujours un moment spécial. Aujourd’hui (samedi), il n’était pas à 100 %. On l’a vu. Il avait du mal physiquement. Il a eu un calendrier très chargé ces derniers mois. Hier (vendredi), il a remporté un match incroyable après avoir été mené d’un set et d’un break. C’est également difficile mentalement et physiquement. Il a atteint la finale à Vienne. Il est à nouveau en demi‐finale ici. C’est une incroyable série pour lui. Nous espérons tous qu’il ira mieux et qu’il sera en forme pour Turin. De mon côté, je suis très heureux d’être en finale. »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 18:55