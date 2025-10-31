Après une incroyable et improbable série de 10 victoires d’affilée en Masters 1000, Valentin Vacherot est tombé sur beaucoup plus fort que lui, ce vendredi, en quarts de finale du Rolex Paris Masters.
Face à un Félix Auger‐Aliassime en mission qualification pour le Masters de Turin, le Monégasque a été tout simplement surclassé en 1h15 de jeu : 6–2, 6–2.
Une défaite presque logique pour la sensation de cette fin de saison tant le niveau qui le sépare du Top 10 mondial reste important malgré des progrès fulgurants. Virtuellement 30e au classement ATP alors qu’il était au‐delà de la 200e place mondiale il y a encore un mois, Vacherot va désormais prendre le temps de savourer et de se préparer pour la saison prochaine où il sera tête de série à l’Open d’Australie.
Du côté du Canadien, c’est une nouvelle victoire déterminante pour la course au tournoi des maîtres. En cas de victoire contre Bublik ou De Minaur en demi‐finales, il dépassera officiellement Lorenzo Musetti à la Race pour la huitième et dernière place.
