Après une incroyable et impro­bable série de 10 victoires d’af­filée en Masters 1000, Valentin Vacherot est tombé sur beau­coup plus fort que lui, ce vendredi, en quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Face à un Félix Auger‐Aliassime en mission quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin, le Monégasque a été tout simple­ment surclassé en 1h15 de jeu : 6–2, 6–2.

Une défaite presque logique pour la sensa­tion de cette fin de saison tant le niveau qui le sépare du Top 10 mondial reste impor­tant malgré des progrès fulgu­rants. Virtuellement 30e au clas­se­ment ATP alors qu’il était au‐delà de la 200e place mondiale il y a encore un mois, Vacherot va désor­mais prendre le temps de savourer et de se préparer pour la saison prochaine où il sera tête de série à l’Open d’Australie.

Du côté du Canadien, c’est une nouvelle victoire déter­mi­nante pour la course au tournoi des maîtres. En cas de victoire contre Bublik ou De Minaur en demi‐finales, il dépas­sera offi­ciel­le­ment Lorenzo Musetti à la Race pour la huitième et dernière place.