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La photo édifiante de Carlos Alcaraz à 3h du matin après sa victoire contre Taylor Fritz

Par
Baptiste Mulatier
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Le tennis est un sport où on peut finir un match tard le soir et rejouer dès le lende­main. Avec tout ce que cela comporte : la presse, la doucher, le dîner, la récupération…

Alors que Carlos Alcaraz a bouclé sa magni­fique victoire contre Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters à 22h48, il était encore en soins et en prépa­ra­tion pour sa demi‐finale à 3h du matin.

« Le match ne s’ar­rête pas lorsque la dernière balle est jouée. Vient ensuite la récu­pé­ra­tion : des glucides pour recons­ti­tuer les réserves de glyco­gène, des protéines pour réparer les muscles, des liquides et des élec­tro­lytes pour se réhy­drater.
Soins et repos », a expliqué le physio du septuple lauréat en Grand Chelem, Juanjo Moreno, en postant une photo en story Instagram.

Et en demi‐finales ce samedi, l’Espagnol affron­tera Casper Ruud qui a lui terminé sa rencontre après minuit, et qui n’a donc pas dû s’endormir avant 4h du matin.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 14:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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