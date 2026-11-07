Le tennis est un sport où on peut finir un match tard le soir et rejouer dès le lendemain. Avec tout ce que cela comporte : la presse, la doucher, le dîner, la récupération…
Alors que Carlos Alcaraz a bouclé sa magnifique victoire contre Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters à 22h48, il était encore en soins et en préparation pour sa demi‐finale à 3h du matin.
« Le match ne s’arrête pas lorsque la dernière balle est jouée. Vient ensuite la récupération : des glucides pour reconstituer les réserves de glycogène, des protéines pour réparer les muscles, des liquides et des électrolytes pour se réhydrater. Soins et repos », a expliqué le physio du septuple lauréat en Grand Chelem, Juanjo Moreno, en postant une photo en story Instagram.
Et en demi‐finales ce samedi, l’Espagnol affrontera Casper Ruud qui a lui terminé sa rencontre après minuit, et qui n’a donc pas dû s’endormir avant 4h du matin.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.