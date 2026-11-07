Le tennis est un sport où on peut finir un match tard le soir et rejouer dès le lende­main. Avec tout ce que cela comporte : la presse, la doucher, le dîner, la récupération…

Alors que Carlos Alcaraz a bouclé sa magni­fique victoire contre Taylor Fritz en quarts de finale du Rolex Paris Masters à 22h48, il était encore en soins et en prépa­ra­tion pour sa demi‐finale à 3h du matin.

« Le match ne s’ar­rête pas lorsque la dernière balle est jouée. Vient ensuite la récu­pé­ra­tion : des glucides pour recons­ti­tuer les réserves de glyco­gène, des protéines pour réparer les muscles, des liquides et des élec­tro­lytes pour se réhy­drater.

Soins et repos », a expliqué le physio du septuple lauréat en Grand Chelem, Juanjo Moreno, en postant une photo en story Instagram.

Juanjo Moreno, fisio de Alcaraz, postea una storie ¡a las 3 de la mañana mien­tras le trata !



El partido acabó antes de las 23:00h, pero había que hacer prensa, cenar, ducha… y en el Hotel empe­zaba ya la prepa­ra­ción del partido de este sábado.



Hidratos de carbono ➡️ Reponer… pic.twitter.com/H2JleXU7EY — José Morón (@jmgmoron) November 7, 2026

Et en demi‐finales ce samedi, l’Espagnol affron­tera Casper Ruud qui a lui terminé sa rencontre après minuit, et qui n’a donc pas dû s’endormir avant 4h du matin.