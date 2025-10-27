Carlos Alcaraz est un visionnaire.

En tant de fan du Real Madrid, l’Espagnol a été invité à donner son pronostic avant le fameux Clasico entre son club de coeur et le FC Barcelone, qui s’est tenu ce dimanche.

Et non seule­ment Carlitos a eu tout bon sur le résultat du match mais égale­ment sur le nom des buteurs côté madrilènes.

🗣️ Carlos Alcaraz : “Predictions ? I think 2–1 Real Madrid. Kylian & Jude to score.” pic.twitter.com/8jQg53PdIj — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2025

« Mon pronostic ? Je dirais 2–1 pour le Real Madrid avec des buts de Kylian (Mbappé) et Jude (Belligham) », a déclaré le numéro 1 mondial quelques heures avant la rencontre.