Le tennis est un sport qui se joue à deux contre deux, et à la fin, c’est Novak Djokovic qui s’impose.

En diffi­culté pendant presque deux manches puis massé au dos par le kiné, le Serbe, qui n’a pas semblé diminué dans le set décisif, a évidem­ment trouvé la solu­tion pour s’im­poser contre Andrey Rublev en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Taquin avec le bouillant public pari­sien depuis le début de la semaine, Nole a d’abord repris la célé­bra­tion du joueur de foot­ball Jude Bellingham, qu’il avait déjà imité après son quart de finale contre Holger Rune, avant de réaliser un geste un peu « obscène » (fin de la vidéo ci‐dessous).

He is INEVITABLE ⚡️@DjokerNole is still unbeaten in #RolexParisMasters SF’s as he defeats Rublev 5–7 7–6 7–5 and will meet Dimitrov in the final ! pic.twitter.com/RplrnuDLG8