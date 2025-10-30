Visiblement piqué au vif par les déclarations de Corentin Moutet avant leurs retrouvailles au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik n’a pas manqué de chambrer le Français après sa victoire en deux sets, mercredi soir.
La légende Boris Becker a réagit à cette séquence et semble avoir apprécié.
« Honnêteté rafraîchissante et sarcasme en même temps… », a commenté l’ancien numéro 1 mondial.
Refreshing honesty and sarcasm at the same time …. https://t.co/hLpl9Zxtyj— Boris Becker (@TheBorisBecker) October 29, 2025
Pour rappel, Moutet et Bublik avaient failli en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 11:10