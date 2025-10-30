Visiblement piqué au vif par les décla­ra­tions de Corentin Moutet avant leurs retrou­vailles au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik n’a pas manqué de cham­brer le Français après sa victoire en deux sets, mercredi soir.

La légende Boris Becker a réagit à cette séquence et semble avoir apprécié.

« Honnêteté rafraî­chis­sante et sarcasme en même temps… », a commenté l’an­cien numéro 1 mondial.

Refreshing honesty and sarcasm at the same time …. https://t.co/hLpl9Zxtyj — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 29, 2025

Pour rappel, Moutet et Bublik avaient failli en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier.