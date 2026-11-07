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La réac­tion de Ruud après le point du tournoi d’Alcaraz contre Fritz en dit long

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Taylor Fritz en sauvant deux balles de match lors des quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz a encore choqué le monde du tennis et même son prochain adver­saire, Casper Ruud.

Le triple fina­liste en Grand Chelem était filmé dans la salle d’échauffement lorsque l’Espagnol a réalisé ce point surna­turel contre l’Américain à 7–6, 5–3 en faveur de ce dernier.

Et la réac­tion du Norvégien, qui défiera Alcaraz en demi‐finales ce samedi, est fina­le­ment la même que nous tous.

Du génie.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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