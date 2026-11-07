Tombeur de Taylor Fritz en sauvant deux balles de match lors des quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz a encore choqué le monde du tennis et même son prochain adversaire, Casper Ruud.
Le triple finaliste en Grand Chelem était filmé dans la salle d’échauffement lorsque l’Espagnol a réalisé ce point surnaturel contre l’Américain à 7–6, 5–3 en faveur de ce dernier.
Et la réaction du Norvégien, qui défiera Alcaraz en demi‐finales ce samedi, est finalement la même que nous tous.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.