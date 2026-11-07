Tombeur de Taylor Fritz en sauvant deux balles de match lors des quarts de finale du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz a encore choqué le monde du tennis et même son prochain adver­saire, Casper Ruud.

Le triple fina­liste en Grand Chelem était filmé dans la salle d’échauffement lorsque l’Espagnol a réalisé ce point surna­turel contre l’Américain à 7–6, 5–3 en faveur de ce dernier.

Et la réac­tion du Norvégien, qui défiera Alcaraz en demi‐finales ce samedi, est fina­le­ment la même que nous tous.

😂 Ruud is all of us after THAT Alcaraz point pic.twitter.com/95l5GKdtEz — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 7, 2026

Du génie.