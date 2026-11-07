La réaction du nouveau phénomène du circuit, sauvé in extremis par Carlos Alcaraz : « Je pense que mon état d’esprit, qui consiste à ne jamais abandonner et à tout donner à chaque match, m’a aidé à me qualifier pour Turin »
Rafael Jodar savait que si Taylor Fritz battait Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris, où il a lui‐même été sorti dès le deuxième tour, il ne serait pas qualifié pour le Masters.
La révélation de la saison peut donc remercier son illustre compatriote, qui a sauvé deux balles de match contre l’Américain.
L’ATP a partagé la réaction du jeune Espagnol, 168e en début de saison, qui a donc réussi l’exploit de décrocher son billet pour Turin (15 au 22 novembre) pour sa première saison sur le circuit principal.
« Je suis conscient d’avoir réalisé une excellente année. Je suis très satisfait de la façon dont la saison s’est déroulé pour moi. J’ai beaucoup progressé. J’ai affronté de nombreux joueurs de haut niveau. Je pense que mon état d’esprit, qui consiste à ne jamais abandonner et à tout donner à chaque match, m’a aidé à me qualifier pour Turin. Je vais devoir continuer à travailler dur et à croire en moi, avec la même ambition que celle qui m’a animé durant cette première année. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.