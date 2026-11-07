Rafael Jodar savait que si Taylor Fritz battait Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris, où il a lui‐même été sorti dès le deuxième tour, il ne serait pas qualifié pour le Masters.

La révé­la­tion de la saison peut donc remer­cier son illustre compa­triote, qui a sauvé deux balles de match contre l’Américain.

L’ATP a partagé la réac­tion du jeune Espagnol, 168e en début de saison, qui a donc réussi l’ex­ploit de décro­cher son billet pour Turin (15 au 22 novembre) pour sa première saison sur le circuit principal.

📊 JAMAIS un joueur n’avait réussi à se quali­fier pour le Masters en ayant commencé l’année en étant aussi mal classé que Rafael Jodar 🇪🇸 :

🆕 N°168 : Rafael Jodar 🇪🇸 (2026)

▪️ N°133 : Mariano Puerta 🇦🇷 (2005)

▪️ N°130 : Arthur Ashe 🇺🇸 (1978)

▪️ N°129 : Goran Ivanisevic 🇭🇷 (2001)… pic.twitter.com/SEdB5q8NXf — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 6, 2026

« Je suis conscient d’avoir réalisé une excel­lente année. Je suis très satis­fait de la façon dont la saison s’est déroulé pour moi. J’ai beau­coup progressé. J’ai affronté de nombreux joueurs de haut niveau. Je pense que mon état d’esprit, qui consiste à ne jamais aban­donner et à tout donner à chaque match, m’a aidé à me quali­fier pour Turin. Je vais devoir conti­nuer à travailler dur et à croire en moi, avec la même ambi­tion que celle qui m’a animé durant cette première année. »