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La réac­tion du nouveau phéno­mène du circuit, sauvé in extremis par Carlos Alcaraz : « Je pense que mon état d’esprit, qui consiste à ne jamais aban­donner et à tout donner à chaque match, m’a aidé à me quali­fier pour Turin »

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Jodar savait que si Taylor Fritz battait Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris, où il a lui‐même été sorti dès le deuxième tour, il ne serait pas qualifié pour le Masters.

La révé­la­tion de la saison peut donc remer­cier son illustre compa­triote, qui a sauvé deux balles de match contre l’Américain.

L’ATP a partagé la réac­tion du jeune Espagnol, 168e en début de saison, qui a donc réussi l’ex­ploit de décro­cher son billet pour Turin (15 au 22 novembre) pour sa première saison sur le circuit principal.

« Je suis conscient d’avoir réalisé une excel­lente année. Je suis très satis­fait de la façon dont la saison s’est déroulé pour moi. J’ai beau­coup progressé. J’ai affronté de nombreux joueurs de haut niveau. Je pense que mon état d’esprit, qui consiste à ne jamais aban­donner et à tout donner à chaque match, m’a aidé à me quali­fier pour Turin. Je vais devoir conti­nuer à travailler dur et à croire en moi, avec la même ambi­tion que celle qui m’a animé durant cette première année. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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