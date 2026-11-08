Sur le plateau de Tennis Channel à Nanterre, où il va affronter Carlos Alcaraz en finale ce dimanche, Ben Shelton a fait une révélation qui témoigne du respect entre les deux joueurs.
L’Américain a en effet expliqué qu’il avait fait savoir à l’Espagnol, avant l’officialisation, que Juan Carlos Ferrero allait intégrer son équipe. L’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros ayant été, pour rappel, le coach et mentor d’Alcaraz pendant de longues années jusqu’à leur séparation surprise en décembre dernier.
« Évidemment, je l’ai contacté avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Je tenais à le lui faire savoir, car je sais à quel point leur relation a été solide et fructueuse pendant longtemps. Je ne connais pas de meilleur gars sur le circuit que Carlos Alcaraz. Il m’a répondu tout de suite après avoir remporté le tournoi de Vienne. Il m’a dit qu’il était vraiment heureux pour moi et à quel point mon jeu allait s’améliorer en travaillant avec Juan Carlos. Je pense que c’est ce qui fait de lui un champion si formidable et si élégant, et quelqu’un dont notre sport a vraiment, vraiment besoin », a raconté le 4e mondial.
La classe, tout simplement.
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 08:34