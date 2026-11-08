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La révé­la­tion de Shelton sur Alcaraz avant leur finale : « Quand je lui ai annoncé la nouvelle, avant qu’elle ne soit rendue publique, il m’a répondu qu’il était vrai­ment heureux pour moi et que mon jeu allait s’améliorer avec Juan Carlos »

Par
Baptiste Mulatier
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Sur le plateau de Tennis Channel à Nanterre, où il va affronter Carlos Alcaraz en finale ce dimanche, Ben Shelton a fait une révé­la­tion qui témoigne du respect entre les deux joueurs.

L’Américain a en effet expliqué qu’il avait fait savoir à l’Espagnol, avant l’officialisation, que Juan Carlos Ferrero allait inté­grer son équipe. L’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros ayant été, pour rappel, le coach et mentor d’Alcaraz pendant de longues années jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier.

« Évidemment, je l’ai contacté avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Je tenais à le lui faire savoir, car je sais à quel point leur rela­tion a été solide et fruc­tueuse pendant long­temps. Je ne connais pas de meilleur gars sur le circuit que Carlos Alcaraz. Il m’a répondu tout de suite après avoir remporté le tournoi de Vienne. Il m’a dit qu’il était vrai­ment heureux pour moi et à quel point mon jeu allait s’améliorer en travaillant avec Juan Carlos. Je pense que c’est ce qui fait de lui un cham­pion si formi­dable et si élégant, et quelqu’un dont notre sport a vrai­ment, vrai­ment besoin », a raconté le 4e mondial.

La classe, tout simplement.

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 08:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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