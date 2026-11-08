Sur le plateau de Tennis Channel à Nanterre, où il va affronter Carlos Alcaraz en finale ce dimanche, Ben Shelton a fait une révé­la­tion qui témoigne du respect entre les deux joueurs.

L’Américain a en effet expliqué qu’il avait fait savoir à l’Espagnol, avant l’officialisation, que Juan Carlos Ferrero allait inté­grer son équipe. L’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros ayant été, pour rappel, le coach et mentor d’Alcaraz pendant de longues années jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier.

« Évidemment, je l’ai contacté avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Je tenais à le lui faire savoir, car je sais à quel point leur rela­tion a été solide et fruc­tueuse pendant long­temps. Je ne connais pas de meilleur gars sur le circuit que Carlos Alcaraz. Il m’a répondu tout de suite après avoir remporté le tournoi de Vienne. Il m’a dit qu’il était vrai­ment heureux pour moi et à quel point mon jeu allait s’améliorer en travaillant avec Juan Carlos. Je pense que c’est ce qui fait de lui un cham­pion si formi­dable et si élégant, et quelqu’un dont notre sport a vrai­ment, vrai­ment besoin », a raconté le 4e mondial.

Ben Shelton says he told Carlos Alcaraz he was adding Juan Carlos Ferrero to his team before the news dropped, ‘He told me he was so happy for me’



“Obviously I reached out to him before the news dropped. I wanted to let him know because I know how long and successful their… pic.twitter.com/wSl6aMxSPH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 7, 2026

La classe, tout simplement.