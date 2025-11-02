C’est la nouvelle décision de l’ATP.
En 2026 la saison ou plus exactement la « Race » se finira après la tournoi parisien.
Les tournois qui sont placés dans le carrière la semaine dernière compteront pour la Race 2027.
Cette nouvelle règle vise à simplifier sûrement l’organisation du Masters de Turin mais elle est complètement incompréhensible mais bon l’ATP continue sa révolution et on ne peut pas leur reprocher d’innover. On a connu une période où cela était plus calme et les décisions étaient prises après une vraie concertation.
Publié le dimanche 2 novembre 2025