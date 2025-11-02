C’est la nouvelle déci­sion de l’ATP.

En 2026 la saison ou plus exac­te­ment la « Race » se finira après la tournoi parisien.

Les tour­nois qui sont placés dans le carrière la semaine dernière comp­te­ront pour la Race 2027.

Cette nouvelle règle vise à simpli­fier sûre­ment l’or­ga­ni­sa­tion du Masters de Turin mais elle est complè­te­ment incom­pré­hen­sible mais bon l’ATP continue sa révo­lu­tion et on ne peut pas leur repro­cher d’in­nover. On a connu une période où cela était plus calme et les déci­sions étaient prises après une vraie concertation.