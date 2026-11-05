S’il a été éliminé en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters par un impressionnant Taylor Fritz ce jeudi soir, Arthur Fils s’est malgré tout distingué en aidant une jeune ramasseuse, en difficulté après avoir reçu une balle dans le visage.
Le Français, qui a tout de suite remarqué la jeune fille après le service de l’Américain, s’est approché d’elle avant de l’accompagner jusqu’à la chaise de l’arbitre afin qu’elle soit remplacée et soignée.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.