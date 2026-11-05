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La très belle atten­tion d’Arthur Fils envers une jeune ramas­seuse de balles, blessée et en larmes

Par
Thomas S
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S’il a été éliminé en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters par un impres­sion­nant Taylor Fritz ce jeudi soir, Arthur Fils s’est malgré tout distingué en aidant une jeune ramas­seuse, en diffi­culté après avoir reçu une balle dans le visage.

Le Français, qui a tout de suite remarqué la jeune fille après le service de l’Américain, s’est approché d’elle avant de l’ac­com­pa­gner jusqu’à la chaise de l’ar­bitre afin qu’elle soit remplacée et soignée. 

La grande classe. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 20:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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