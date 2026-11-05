S’il a été éliminé en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters par un impres­sion­nant Taylor Fritz ce jeudi soir, Arthur Fils s’est malgré tout distingué en aidant une jeune ramas­seuse, en diffi­culté après avoir reçu une balle dans le visage.

Le Français, qui a tout de suite remarqué la jeune fille après le service de l’Américain, s’est approché d’elle avant de l’ac­com­pa­gner jusqu’à la chaise de l’ar­bitre afin qu’elle soit remplacée et soignée.

Arthur Fils is a class act ❤️ #RolexParisMasters pic.twitter.com/dM2fqtiu5m — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2026

La grande classe.