Retraité depuis septembre dernier, Roger Federer n’est plus qu’un simple obser­va­teur du circuit. Si son héri­tage restera inébran­lable, tous ses records, en revanche, bien que diffi­ci­le­ment attei­gnables, ne sont pas forcé­ment intemporels.

En cas de sacre à Bercy, Novak Djokovic aurait pu égaler son rival suisse en rempor­tant un septième titre dans un seul et unique Masters 1000 sur surface dure. Le Serbe en compte six à Paris, Roger un de plus à Cincinnati.

📍Por cierto, Roger Federer 🇨🇭 sigue siendo el único tenista con siete 🏆 en un único Masters 1000 sobre pista dura (1990–2022/Men’s Singles):



🏆 Cincinnati 2005

🏆 Cincinnati 2007

🏆 Cincinnati 2009

🏆 Cincinnati 2010

🏆 Cincinnati 2012

🏆 Cincinnati 2014

🏆 Cincinnati 2015

Très attentif à l’ac­tua­lité tennis­tique, Roger Federer a forcé­ment dû appré­cier les dernières perfor­mances du phéno­mène danois, Holger Rune.