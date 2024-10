Justement éliminé par Karen Khachanov, ce mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Giovanni Mpetshi Perricard a visi­ble­ment choqué le Russe, qui était son parte­naire de double lors de l’ATP 500 de Washington en août dernier.

C’est Daniil Medvedev, invité de l’émis­sion Stade 2 avant le début du tournoi pari­sien, qui a raconté cette anec­dote avec un grand sourire.

https://twitter.com/tennistemple/status/1851647056441401736

« Mon ami Karen Khachanov m’a raconté qu’il jouait en double avec Giovanni à Washington et quand on s’échauffe, on dit à l’autre ce qu’on va faire, et en première balle on sait que c’est très fort. Et là, effec­ti­ve­ment, il dit à Karen : ‘Je vais faire des 2e’. Et Karen me dit qu’il rentre dans le terrain, qu’il reçoit un missile à 200 et il dit : ‘Qu’est‐ce qu’il se passe ?’ Et Giovanni lui dit : ‘Ben j’ai ralenti de 10 km/h (rires). »