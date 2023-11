Novak Djokovic veut sa revanche !

Opposé en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy à Holger Rune, contre qui il avait perdu en finale de l’édi­tion 2022, le Serbe n’a pas du tout apprécié une déci­sion de l’ar­bitre sur un point qui aurait pu lui donner deux balles de match, à 5–4 en sa faveur dans le deuxième set.

Rune a demandé le chal­lenge sur une balle de Djokovic après que son propre tir ait été annoncé faute. Et il a obtenu gain de cause, ce qui a rendu furieux Nole.

« Appelle le super­vi­seur », a demandé ce dernier à l’ar­bitre qui lui a répondu ceci : « Le super­vi­seur ne peut pas être appelé pour cela, c’est mon jugement. »

Novak Djokovic is not happy with the umpire’s deci­sion in his match against Holger Rune



Novak : “Call the super­visor.”



Umpire : “The super­visor can’t be called on that, it’s my judg­ment.”



Holger put his hand up in the air to chal­lenge after his own shot went out. pic.twitter.com/aYPsVRp6xB