En confé­rence de presse à Paris où il se prépare pour le Masters 1000 de Bercy, Novak Djokovic a donné son avis sur la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Holger Rune et son entraî­neur entre 2014 et 2016, Boris Becker.

« Très bon choix. Boris est une légende. Il comprend si bien le jeu. C’est un homme incroya­ble­ment intel­li­gent, posé et sûr de lui. Holger est un jeune joueur qui s’est imposé dans le Top 10. C’est une chose de percer et d’ar­river à un autre niveau et c’en est une autre de gagner des Grands Chelems. Il est en train de l’ap­prendre. Il est normal qu’il ait des oscil­la­tions. Je connais Holger depuis long­temps, nous nous sommes entraînés ensemble, il a un énorme poten­tiel, le poten­tiel de gagner un Grand Chelem sans aucun doute. Boris est un ami très cher, je suis donc très heureux de le voir revenir sur le Tour en tant qu’en­traî­neur. Ce ne sera pas agréable et confor­table pour moi de l’avoir dans le box opposé, si je joue contre Holger. Mais je l’aime beau­coup, lui et sa famille. »

A Paris‐Bercy, où Rune a battu Djokovic en finale l’an dernier, les deux hommes pour­raient se retrouver en quarts de finale.