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L’attitude d’Alcaraz lors d’un chan­ge­ment de côté fait réagir : « C’est ce qui le distingue de tous les autres »

Par
Baptiste Mulatier
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Carlos Alcaraz est un ovni, et il ne cesse de le démon­trer à chacune de ses appa­ri­tions sur le court.

Quel que soit l’enjeu ou l’im­por­tance du rendez‐vous, l’Espagnol trouve quasi­ment toujours le moyen de profiter plei­ne­ment de l’ins­tant présent et de prendre du plaisir.

Souriant, le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a pas non plus hésité à se laisser porter par la musique lors d’un chan­ge­ment de côté, pendant sa finale du Rolex Paris Masters face à Ben Shelton.

Une séquence qui a fait réagir le compte « Tiempo de Tenis », suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

« Carlos Alcaraz adore être sur le court. Carlos Alcaraz adore le public. Carlos Alcaraz adore la musique. Carlos Alcaraz adore jouer au tennis. C’est ce qui le distingue de tous les autres. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 11:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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