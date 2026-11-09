Carlos Alcaraz est un ovni, et il ne cesse de le démon­trer à chacune de ses appa­ri­tions sur le court.

Quel que soit l’enjeu ou l’im­por­tance du rendez‐vous, l’Espagnol trouve quasi­ment toujours le moyen de profiter plei­ne­ment de l’ins­tant présent et de prendre du plaisir.

Souriant, le septuple vain­queur en Grand Chelem n’a pas non plus hésité à se laisser porter par la musique lors d’un chan­ge­ment de côté, pendant sa finale du Rolex Paris Masters face à Ben Shelton.

Carlos Alcaraz disfruta de estar en pista.

Carlos Alcaraz disfruta del público.

Carlos Alcaraz disfruta de la música.

Carlos Alcaraz disfruta de jugar al tenis.



Esa es dife­rencia con todos los demás. pic.twitter.com/0jcu7h9HPE — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 8, 2026

Une séquence qui a fait réagir le compte « Tiempo de Tenis », suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

« Carlos Alcaraz adore être sur le court. Carlos Alcaraz adore le public. Carlos Alcaraz adore la musique. Carlos Alcaraz adore jouer au tennis. C’est ce qui le distingue de tous les autres. »