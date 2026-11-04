En plus de sa défaite surprise contre Igniacio Buse (33e mondial), dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4), Daniil Medvedev a fait du Medvedev.
Un mois après sa disqualification contre Novak Djokovic à Pékin, le Russe fait encore parler de lui pour son attitude.
En plein jeu à 4–4 dans le deuxième set, le 5e mondial a frappé sa raquette contre le sol, sans la casser, et a reçu un avertissement. Remonté par cette décision de l’arbitre, il est alors allé s’asseoir sur son banc et a refusé de reprendre le match. Une discussion s’en est suivi avec le superviseur, Cédric Mourier.
Daniil Medvedev : « Je n’ai pas envie de jouer, j’appelle le kiné. »
Cédric Mourier, superviseur : « Tu ne peux pas appeler le kiné, utiliser le kiné, parce que tu n’es pas content du code. L’arbitre m’a dit que tu avais tapé plusieurs fois sur le sol. »
Daniil Medvedev a finalement repris le jeu, avant de s’incliner quelques minutes plus tard. Et pour parachever son « œuvre, il a refusé de serrer la main de l’arbitre.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 17:06