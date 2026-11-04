En plus de sa défaite surprise contre Igniacio Buse (33e mondial), dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4), Daniil Medvedev a fait du Medvedev.

Un mois après sa disqua­li­fi­ca­tion contre Novak Djokovic à Pékin, le Russe fait encore parler de lui pour son attitude.

En plein jeu à 4–4 dans le deuxième set, le 5e mondial a frappé sa raquette contre le sol, sans la casser, et a reçu un aver­tis­se­ment. Remonté par cette déci­sion de l’arbitre, il est alors allé s’asseoir sur son banc et a refusé de reprendre le match. Une discus­sion s’en est suivi avec le super­vi­seur, Cédric Mourier.

Daniil Medvedev : « Je n’ai pas envie de jouer, j’ap­pelle le kiné. »

Cédric Mourier, super­vi­seur : « Tu ne peux pas appeler le kiné, utiliser le kiné, parce que tu n’es pas content du code. L’arbitre m’a dit que tu avais tapé plusieurs fois sur le sol. »

Drama in Paris 👀



Daniil Medvedev received an unsports­man­like conduct penalty late in the second set before falling to Buse in straight sets.#RolexParisMasters pic.twitter.com/I6mOS1BTLZ — Tennis Channel (@TennisChannel) November 4, 2026

Daniil Medvedev a fina­le­ment repris le jeu, avant de s’in­cliner quelques minutes plus tard. Et pour parachever son « œuvre, il a refusé de serrer la main de l’arbitre.