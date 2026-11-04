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L’attitude encore très limite de Medvedev lors de sa défaite au deuxième tour : « Je n’ai pas envie de jouer, j’ap­pelle le kiné »

Par
Baptiste Mulatier
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En plus de sa défaite surprise contre Igniacio Buse (33e mondial), dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4), Daniil Medvedev a fait du Medvedev.

Un mois après sa disqua­li­fi­ca­tion contre Novak Djokovic à Pékin, le Russe fait encore parler de lui pour son attitude.

En plein jeu à 4–4 dans le deuxième set, le 5e mondial a frappé sa raquette contre le sol, sans la casser, et a reçu un aver­tis­se­ment. Remonté par cette déci­sion de l’arbitre, il est alors allé s’asseoir sur son banc et a refusé de reprendre le match. Une discus­sion s’en est suivi avec le super­vi­seur, Cédric Mourier.

Daniil Medvedev : « Je n’ai pas envie de jouer, j’ap­pelle le kiné. »

Cédric Mourier, super­vi­seur : « Tu ne peux pas appeler le kiné, utiliser le kiné, parce que tu n’es pas content du code. L’arbitre m’a dit que tu avais tapé plusieurs fois sur le sol. »

Daniil Medvedev a fina­le­ment repris le jeu, avant de s’in­cliner quelques minutes plus tard. Et pour parachever son « œuvre, il a refusé de serrer la main de l’arbitre.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 17:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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