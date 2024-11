Assuré de rede­venir numéro 2 mondial ce lundi après sa victoire face à Holger Rune et sa quali­fi­ca­tion en finale de Paris‐Bercy, Alexander Zverev a estimé que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz restaient selon lui les deux meilleurs joueurs de la saison.

« C’est sympa, c’est sûr. C’est bien de revenir au plus haut clas­se­ment. Je veux être encore plus haut. Jannik, pour moi, c’est lui qui a eu la meilleure année. Carlos aussi, c’était le deuxième meilleur. Il a gagné des Grands Chelems. Même si je le dépasse main­te­nant dans le clas­se­ment, pour moi il a gagné Wimbledon et Roland‐Garros. Ce sont deux titres incroyables. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde en ce moment qui jouent sur le circuit. »