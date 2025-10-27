AccueilATPATP - Rolex Paris MastersL'aveu d'Andrey Rublev avant le début du tournoi : "J'ai hâte d'être...
ATP - Rolex Paris Masters

L’aveu d’Andrey Rublev avant le début du tournoi : « J’ai hâte d’être à la fin de la saison. Je suis épuisé »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En diffi­culté depuis plusieurs semaines, Andrey Rublev reste sur cinq défaites consé­cu­tives et n’a pas caché une certaine fatigue mentale à l’approche du Masters 1000 de Paris.

« J’ai hâte d’être à la fin de la saison (rires) . Il ne reste plus grand‐chose, donc tout va bien. J’ai besoin d’une pause. Je suis trop épuisé, trop usé. Dieu merci, je me sens très bien en dehors du court, de mieux en mieux. Ce n’est qu’une ques­tion de temps avant que cela ne se ressente sur le court », a avoué le 17e joueur mondial dans des propos accordés au média Bolshe et relayés par Championnat.

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 11:43

