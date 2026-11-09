Absolument brillant par moments, plutôt poussif dans d’autres, Carlos Alcaraz a en tout cas réussi à dompter cette surface et vaincre ses démons lors de cette édition 2026 du Rolex Paris Masters.
Une énorme satisfaction pour l’Espagnol qui a dû faire face à certains moments déterminants et complexe comme lors de son quart de finale face à Taylor Fritz où il était mené 7–6, 5–3. Extrait de sa conférence de presse d’après match.
Q. Félicitations. En termes de niveau général et de compétitivité, considérez‐vous que c’est votre meilleure semaine depuis votre retour à l’US Open ?
CARLOS ALCARAZ : C’est probablement ma meilleure semaine. Oui, sur le plan tennistique, je peux la comparer à celle de Vienne, où je me suis senti vraiment à l’aise. Mais je dirais que cette semaine‐ci, j’ai franchi une étape supplémentaire sur le plan mental. J’ai traversé beaucoup de moments vraiment difficiles. Je ne parle pas de me retrouver à défendre une la balle de match, mais pendant les matchs, j’ai dû faire face à des moments cruciaux et très difficiles sur le plan mental, en luttant contre moi‐même, en essayant de rester positif, de garder une force mentale et de ne pas laisser ces pensées négatives s’immiscer dans le jeu. Et je suis tout simplement très heureux d’avoir réussi à contrôler mes émotions et mes pensées à chaque instant, à chaque match. Donc pour moi, j’ai fait un pas en avant dans ce sens, mais ces deux dernières semaines ont probablement été les meilleures que j’ai jamais jouées depuis mon retour.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 16:11