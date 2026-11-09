Absolument brillant par moments, plutôt poussif dans d’autres, Carlos Alcaraz a en tout cas réussi à dompter cette surface et vaincre ses démons lors de cette édition 2026 du Rolex Paris Masters.

Une énorme satis­fac­tion pour l’Espagnol qui a dû faire face à certains moments déter­mi­nants et complexe comme lors de son quart de finale face à Taylor Fritz où il était mené 7–6, 5–3. Extrait de sa confé­rence de presse d’après match.

Q. Félicitations. En termes de niveau général et de compé­ti­ti­vité, considérez‐vous que c’est votre meilleure semaine depuis votre retour à l’US Open ?

CARLOS ALCARAZ : C’est proba­ble­ment ma meilleure semaine. Oui, sur le plan tennis­tique, je peux la comparer à celle de Vienne, où je me suis senti vrai­ment à l’aise. Mais je dirais que cette semaine‐ci, j’ai franchi une étape supplé­men­taire sur le plan mental. J’ai traversé beau­coup de moments vrai­ment diffi­ciles. Je ne parle pas de me retrouver à défendre une la balle de match, mais pendant les matchs, j’ai dû faire face à des moments cruciaux et très diffi­ciles sur le plan mental, en luttant contre moi‐même, en essayant de rester positif, de garder une force mentale et de ne pas laisser ces pensées néga­tives s’immiscer dans le jeu. Et je suis tout simple­ment très heureux d’avoir réussi à contrôler mes émotions et mes pensées à chaque instant, à chaque match. Donc pour moi, j’ai fait un pas en avant dans ce sens, mais ces deux dernières semaines ont proba­ble­ment été les meilleures que j’ai jamais jouées depuis mon retour.