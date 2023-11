Novak Djokovic est bel et bien humain.

Vainqueur sans trem­bler de l’Argentin Etcheverry ce jeudi pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris, le numéro 1 mondial a confirmé en zone mixte à l’issue de la rencontre qu’il s’était senti nerveux et ce malgré son immense expérience.

« Les gens parlent toujours du danger qu’il y a à ne pas jouer pendant tant de semaines et j’en suis conscient, bien sûr. J’ai ressenti la nervo­sité en entrant sur le court, malgré toute mon expé­rience et le fait que j’ai joué ce tournoi à de nombreuses reprises. Parfois, vous avez besoin de temps pour mettre le moteur en marche, pour vous échauffer et commencer à sentir la balle. C’est ce qui s’est passé à la fin du premier et du deuxième set, et c’est très bien. Je sais que je peux toujours mieux jouer, mais vu tout le temps pendant lequel je n’ai pas joué de tour­nois, c’est super. »