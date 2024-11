De passage en zone mixte ce jeudi après sa belle victoire en trois sets face à Francisco Cerundolo en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy (6−7, 6–4, 6–2), Stefanos Tsitsipas, opposé à Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré et toujours dans la course pour une quali­fi­ca­tion au Masters de Turin, a fait preuve de lucidité.

« Je n’y pense pas trop. C’est une longue saison et je veux jouer mon meilleur tennis, mais il faut connaître une année solide pour se quali­fier. Jusqu’à présent, je n’ai pas conne une grande saison comparé aux dernières années, donc je ne peux pas m’at­tendre à me quali­fier soudai­ne­ment. Ce n’est pas quelque chose qui m’in­quiète ou me préoc­cupe, je veux juste profiter du jeu ici à Paris. »