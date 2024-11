Battu sèche­ment en finale du Rolex Paris Masters par Alexander Zverev, Ugo Humbert n’a pas réussi à aller au bout de sa semaine de rêve.

L’Allemand a très vite éteint l’am­biance, comme il le voulait, et le numéro un Français n’a pas semblé avoir les moyens physiques et tennis­tiques de répondre.

En confé­rence de presse, Humbert a avoué qu’il avait certai­ne­ment payé les efforts produits pour arriver jusqu’à la finale, l’empêchant de jouer à son meilleur niveau.

« Physiquement je sentais que j’avais beau­coup donné. Ce matin, quand je me suis réveillé, l’échauf­fe­ment n’était pas facile. J’ai accepté que c’était comme ça. Je sentais que dans la tête, ça répon­dait moins aujourd’hui. Lui, au niveau du service, il a été mons­trueux en première. Il ne m’a rien donné en seconde. Côté coup droit, c’est souvent là où je pensais pouvoir aller le cher­cher, il ne m’a rien donné. J’ai l’impression que le premier point qu’il m’a donné c’est sur le dernier jeu où il rate un revers croisé et un coup droit longue ligne. Sinon rien. Il a joué comme d’ha­bi­tude, loin de sa ligne. J’ai eu du mal à le déborder. Il m’a large­ment dominé au final. J’ai fait avec les armes du jour et de mon mieux. C’est dur mais c’est comme ça. »