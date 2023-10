« J’ai de grandes attentes pour la fin de saison mais mon plus grand désir d’ici là est de remporter la Coupe Davis », a récem­ment annoncé Novak Djokovic, qui va terminer sa saison 2023 par trois tour­nois : le Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre), les Finales ATP à Turin (12 au 19 novembre) et le « Final 8 » de la Coupe Davis à Malaga (21 au 26 novembre).

Dans cette optique, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a décidé de s’ins­crire en double à Bercy avec son compa­triote serbe, Miomir Kecmanovic. L’objectif semble claire : trouver des auto­ma­tismes et ainsi préparer au mieux les phases finales de la Coupe Davis, qui commen­ce­ront pour la Serbie par un quart contre la Grande‐Bretagne.

Novak Djokovic to partner up with compa­triot Miomir Kecmanovic at Paris Masters 2023 🙌@DjokerNole & @MioKecmanovic @RolexPMasters #RolexParisMasters #NoleFam

📸: u_penjanju IG pic.twitter.com/NpcPIaoQmZ