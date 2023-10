« Je ne vais pas dire que je suis à 100 %, parce que ce serait un mensonge », avouait en confé­rence de presse Carlos Alcaraz, blessé et forfait à Bâle la semaine dernière.

Alors qu’il a réaf­firmé à maintes reprises son objectif de de récu­pérer la place de numéro 1 mondial actuel­le­ment occupée par Novak Djokovic, l’Espagnol a subi un énorme revers ce mardi dès le premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, confir­mant une fin de saison compli­quée et en dessous de ses attentes.

Apathique ou du moins pas aussi éner­gé­tique qu’à son habi­tude, le visage fermé voire même inquiet, Alcaraz a été battu par le 45e mondial Roman Saffiulin, qui, malgré quelques moments de tension, a parfai­te­ment joué le coup pour s’im­poser en deux sets : 6–3, 6‐ en 1h36 de jeu.

Calme et sobre, le Russe a su saisir sa chance et remporte la plus belle victoire de sa carrière, à 26 ans.

The biggest win of his career 🥹



Safiullin inflicts a first R1 loss of 2023 on Alcaraz, beating him 6–3 6–4 🚨#RolexParisMasters pic.twitter.com/qugBotjZt6