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Le Français Arthur Gea, 44e mondial : « Même Novak Djokovic, il n’ar­rête jamais de progresser, alors qu’il était au sommet de son art il y a dix ans déjà. Je pense que ça va avec l’état d’es­prit et la motivation »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Los Cabos, huitième de fina­liste à l’US Open et quart de fina­liste à Shanghai, Arthur Gea impres­sionne depuis plusieurs mois.

Aujourd’hui 44e mondial, alors qu’il était 244e en début d’année, le Français de 21 ans a évoqué ses axes d’amé­lio­ra­tion au micro de L’Equipe avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre). 

« Je pense qu’en vrai, on peut toujours progresser un peu partout. Même quand on a un gros coup droit, on peut toujours conti­nuer à progresser. Moi, je pense que mes progrès sont sur l’agres­si­vité vers l’avant. J’ai beau­coup changé déjà depuis quelques mois mais quand on fait les analyses, on voit toujours quelques trucs. On peut toujours mieux servir, toujours mieux retourner, tout le jeu en général. Même Novak Djokovic, il n’ar­rête jamais de progresser, alors qu’il était au sommet de son art il y a dix ans déjà. Je pense que ça va avec l’état d’es­prit et la motivation. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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