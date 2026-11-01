Le Français Arthur Gea, 44e mondial : « Même Novak Djokovic, il n’arrête jamais de progresser, alors qu’il était au sommet de son art il y a dix ans déjà. Je pense que ça va avec l’état d’esprit et la motivation »
Titré à Los Cabos, huitième de finaliste à l’US Open et quart de finaliste à Shanghai, Arthur Gea impressionne depuis plusieurs mois.
Aujourd’hui 44e mondial, alors qu’il était 244e en début d’année, le Français de 21 ans a évoqué ses axes d’amélioration au micro de L’Equipe avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).
« Je pense qu’en vrai, on peut toujours progresser un peu partout. Même quand on a un gros coup droit, on peut toujours continuer à progresser. Moi, je pense que mes progrès sont sur l’agressivité vers l’avant. J’ai beaucoup changé déjà depuis quelques mois mais quand on fait les analyses, on voit toujours quelques trucs. On peut toujours mieux servir, toujours mieux retourner, tout le jeu en général. Même Novak Djokovic, il n’arrête jamais de progresser, alors qu’il était au sommet de son art il y a dix ans déjà. Je pense que ça va avec l’état d’esprit et la motivation. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.