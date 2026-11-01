Titré à Los Cabos, huitième de fina­liste à l’US Open et quart de fina­liste à Shanghai, Arthur Gea impres­sionne depuis plusieurs mois.

Aujourd’hui 44e mondial, alors qu’il était 244e en début d’année, le Français de 21 ans a évoqué ses axes d’amé­lio­ra­tion au micro de L’Equipe avant le début du Rolex Paris Masters (2 au 8 novembre).

« Je pense qu’en vrai, on peut toujours progresser un peu partout. Même quand on a un gros coup droit, on peut toujours conti­nuer à progresser. Moi, je pense que mes progrès sont sur l’agres­si­vité vers l’avant. J’ai beau­coup changé déjà depuis quelques mois mais quand on fait les analyses, on voit toujours quelques trucs. On peut toujours mieux servir, toujours mieux retourner, tout le jeu en général. Même Novak Djokovic, il n’ar­rête jamais de progresser, alors qu’il était au sommet de son art il y a dix ans déjà. Je pense que ça va avec l’état d’es­prit et la motivation. »