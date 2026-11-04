Alors qu’il a servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set, et qu’il s’est procuré 4 balles de match dans le jeu décisif, Frances Tiafoe a fini par céder contre Quentin Halys au deuxième tour du Rolex Paris Masters : 6–1, 3–6, 7–6(9), en 2h de jeu.

Sending the home crowd WILD 🗣️



The moment Quentin Halys prevailed over Tiafoe in an abso­lute THRILLER !#RolexParisMasters pic.twitter.com/IkmwlCLPxa — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Tombeur d’un deuxième Top 10 en carrière, après Andrey Rublev à Dubaï la saison dernière, le Français était un peu sous le choc au micro d’Eurosport après sa victoire contre le 8e mondial ce mercredi.

« Si je suis le héros de la journée, je ne sais pas. La journée vient de commencer donc il y aura peut‐être d’autres surprises. Je suis plus le mira­culé. Je ne sais pas comment je m’en suis sorti. J’ai été large­ment dominé pendant quasi­ment deux sets. Je débreaker à la fin, en faisant un super jeu. J’ai eu un énorme trou d’air, que ce soit mental, physique et tennis­tique, pendant un set, un set et demi. J’ai réussi à bien me ressaisir à la fin en jouant très bien. J’ai eu un sacré un niveau au premier set, après j’ai un peu baissé mais je suis très content de m’en être sorti. Là tout de suite, je n’ai pas vrai­ment les expli­ca­tions. C’est un peu fou d’avoir gagné ce match car j’ai été sacré­ment dominé pendant un bon bout de temps. »

En huitièmes de finale, le 46e mondial tentera une nouvelle perf’ contre un autre cador améri­cain, le 12e mondial Tommy Paul.