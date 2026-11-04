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Le Français Halys, après avoir sauvé quatre balles de match contre le 8e mondial, Frances Tiafoe : « Je n’ai pas vrai­ment les expli­ca­tions. C’est un peu fou d’avoir gagné ce match »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set, et qu’il s’est procuré 4 balles de match dans le jeu décisif, Frances Tiafoe a fini par céder contre Quentin Halys au deuxième tour du Rolex Paris Masters : 6–1, 3–6, 7–6(9), en 2h de jeu.

Tombeur d’un deuxième Top 10 en carrière, après Andrey Rublev à Dubaï la saison dernière, le Français était un peu sous le choc au micro d’Eurosport après sa victoire contre le 8e mondial ce mercredi.

« Si je suis le héros de la journée, je ne sais pas. La journée vient de commencer donc il y aura peut‐être d’autres surprises. Je suis plus le mira­culé. Je ne sais pas comment je m’en suis sorti. J’ai été large­ment dominé pendant quasi­ment deux sets. Je débreaker à la fin, en faisant un super jeu. J’ai eu un énorme trou d’air, que ce soit mental, physique et tennis­tique, pendant un set, un set et demi. J’ai réussi à bien me ressaisir à la fin en jouant très bien. J’ai eu un sacré un niveau au premier set, après j’ai un peu baissé mais je suis très content de m’en être sorti. Là tout de suite, je n’ai pas vrai­ment les expli­ca­tions. C’est un peu fou d’avoir gagné ce match car j’ai été sacré­ment dominé pendant un bon bout de temps. »

En huitièmes de finale, le 46e mondial tentera une nouvelle perf’ contre un autre cador améri­cain, le 12e mondial Tommy Paul.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 14:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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