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Le Français Luca Van Assche, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Les gens, en général, regardent surtout le clas­se­ment sur le papier, donc forcé­ment, ils ont mis plus de pres­sion sur moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Se retrouver en quarts de finale d’un Masters 1000 face à Rinky Hijikata repré­sente forcé­ment une grosse oppor­tu­nité, même si le qualifié Australien avait battu Novak Djokovic et remporté cinq matchs.

Après avoir saisi cette belle occa­sion, en venant à bout du 83e mondial, le Français Luca Van Assche n’a pas caché qu’il avait ressenti une certaine pres­sion ce vendredi.

« C’est sûr que ce n’est pas facile. Les gens, en général, regardent surtout le clas­se­ment sur le papier. Forcément, ils ont mis plus de pres­sion sur moi en me disant que j’étais plutôt le favori. Mais Hijikata, c’est un super bon joueur. Il a battu Djokovic l’autre jour, donc il méri­tait large­ment sa place en quarts de finale. Il l’a démontré aussi encore ce vendredi en faisant un super match. J’ai bien débuté, j’avais une bonne tactique. Après, il y a eu des moments où j’ai un petit peu baissé. Il faudra que je fasse mieux demain pour pouvoir inquiéter Shelton. Mais déjà, je vais profiter aussi de cette victoire », a confié le joueur de 22 ans, 47e mondial, au micro d’Eurosport après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Rolex Paris Masters.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 19:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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Baptiste Mulatier
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland-Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.

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