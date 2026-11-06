Se retrouver en quarts de finale d’un Masters 1000 face à Rinky Hijikata représente forcément une grosse opportunité, même si le qualifié Australien avait battu Novak Djokovic et remporté cinq matchs.
Après avoir saisi cette belle occasion, en venant à bout du 83e mondial, le Français Luca Van Assche n’a pas caché qu’il avait ressenti une certaine pression ce vendredi.
« C’est sûr que ce n’est pas facile. Les gens, en général, regardent surtout le classement sur le papier. Forcément, ils ont mis plus de pression sur moi en me disant que j’étais plutôt le favori. Mais Hijikata, c’est un super bon joueur. Il a battu Djokovic l’autre jour, donc il méritait largement sa place en quarts de finale. Il l’a démontré aussi encore ce vendredi en faisant un super match. J’ai bien débuté, j’avais une bonne tactique. Après, il y a eu des moments où j’ai un petit peu baissé. Il faudra que je fasse mieux demain pour pouvoir inquiéter Shelton. Mais déjà, je vais profiter aussi de cette victoire », a confié le joueur de 22 ans, 47e mondial, au micro d’Eurosport après sa qualification pour le dernier carré du Rolex Paris Masters.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 19:31