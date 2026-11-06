Se retrouver en quarts de finale d’un Masters 1000 face à Rinky Hijikata repré­sente forcé­ment une grosse oppor­tu­nité, même si le qualifié Australien avait battu Novak Djokovic et remporté cinq matchs.

Après avoir saisi cette belle occa­sion, en venant à bout du 83e mondial, le Français Luca Van Assche n’a pas caché qu’il avait ressenti une certaine pres­sion ce vendredi.

« C’est sûr que ce n’est pas facile. Les gens, en général, regardent surtout le clas­se­ment sur le papier. Forcément, ils ont mis plus de pres­sion sur moi en me disant que j’étais plutôt le favori. Mais Hijikata, c’est un super bon joueur. Il a battu Djokovic l’autre jour, donc il méri­tait large­ment sa place en quarts de finale. Il l’a démontré aussi encore ce vendredi en faisant un super match. J’ai bien débuté, j’avais une bonne tactique. Après, il y a eu des moments où j’ai un petit peu baissé. Il faudra que je fasse mieux demain pour pouvoir inquiéter Shelton. Mais déjà, je vais profiter aussi de cette victoire », a confié le joueur de 22 ans, 47e mondial, au micro d’Eurosport après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Rolex Paris Masters.