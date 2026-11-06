La belle aven­ture se poursuit !

Notamment vain­queur de Learner Tien et Lorenzo Musetti, Luca Van Assche avait un vrai coup à jouer en quarts de finale du Rolex Paris Masters face au qualifié austra­lien Rinky Hijikata, et il a saisi cette oppor­tu­nité en attei­gnant sa première demi‐finale de Masters 1000.

Le Français s’est offert en deux sets le tombeur de Novak Djokovic, au terme d’un énorme combat de plus de 2h40 de jeu : 6–4, 6–7(4), 7–5.

238e mondial l’an dernier, et 47e cette semaine, le joueur de 22 ans, vain­queur de Roland‐Garros juniors en 2021, entrera en force dans le top 40 lundi.

Et pour conti­nuer de rêver à domi­cile, le métro­nome trico­lore, toujours aussi juste et solide, défiera Ben Shelton en demi‐finales ce samedi.