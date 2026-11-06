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Le Français Luca Van Assche dans le dernier carré !

Par
Baptiste Mulatier
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La belle aven­ture se poursuit !

Notamment vain­queur de Learner Tien et Lorenzo Musetti, Luca Van Assche avait un vrai coup à jouer en quarts de finale du Rolex Paris Masters face au qualifié austra­lien Rinky Hijikata, et il a saisi cette oppor­tu­nité en attei­gnant sa première demi‐finale de Masters 1000.

Le Français s’est offert en deux sets le tombeur de Novak Djokovic, au terme d’un énorme combat de plus de 2h40 de jeu : 6–4, 6–7(4), 7–5.

238e mondial l’an dernier, et 47e cette semaine, le joueur de 22 ans, vain­queur de Roland‐Garros juniors en 2021, entrera en force dans le top 40 lundi.

Et pour conti­nuer de rêver à domi­cile, le métro­nome trico­lore, toujours aussi juste et solide, défiera Ben Shelton en demi‐finales ce samedi.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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