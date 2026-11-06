La belle aventure se poursuit !
Notamment vainqueur de Learner Tien et Lorenzo Musetti, Luca Van Assche avait un vrai coup à jouer en quarts de finale du Rolex Paris Masters face au qualifié australien Rinky Hijikata, et il a saisi cette opportunité en atteignant sa première demi‐finale de Masters 1000.
Le Français s’est offert en deux sets le tombeur de Novak Djokovic, au terme d’un énorme combat de plus de 2h40 de jeu : 6–4, 6–7(4), 7–5.
238e mondial l’an dernier, et 47e cette semaine, le joueur de 22 ans, vainqueur de Roland‐Garros juniors en 2021, entrera en force dans le top 40 lundi.
Et pour continuer de rêver à domicile, le métronome tricolore, toujours aussi juste et solide, défiera Ben Shelton en demi‐finales ce samedi.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 19:05