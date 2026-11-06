Luca Van Assche réalise l’une des plus belles semaines de sa carrière en décrochant son premier quart de finale en Masters 1000, qui plus est à domicile, au Rolex Paris Masters.
Auteur d’une progression fulgurante au classement cette année, le jeune Français a également fait évoluer son jeu, adoptant un style beaucoup plus offensif cette saison.
Une transformation qui porte ses fruits puisqu’il atteindra, quoi qu’il arrive, le 39e rang mondial ce lundi, soit le meilleur classement de sa carrière.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur les difficultés rencontrées par son joueur par le passé, son entraîneur Sébastien Villette a livré une analyse particulièrement intéressante. Selon lui, les capacités intellectuelles de Van Assche, supérieures à la moyenne, ont parfois pu lui jouer des tours, le poussant à trop réfléchir sur le court.
« Il aime bien réfléchir, analyser les choses, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l’utilisation de ses qualités physiques, qui sont au moins aussi bonnes que ses capacités intellectuelles. Ça n’aide pas toujours de trop réfléchir… Il faut être capable de réfléchir après, mais pendant l’effort, il faut vraiment être capable d’automatiser un certain nombre de choses. En match, il faut être certain de ce que l’on fait. Le but, c’est de ne pas se créer de problématiques. Luca pouvait chercher des solutions à des problèmes qui n’existaient pas… C’est quelqu’un d’intéressant au quotidien, cultivé. On peut parler de tout un tas de domaines différents. C’est très intéressant d’échanger avec lui sur son tennis, sur ce qu’il fait, sur l’analyse. Depuis peu, il se penche beaucoup plus sur les analyses statistiques de ses matches. C’est intéressant parce qu’il comprend vite les choses » a déclaré le coach Français.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 09:44