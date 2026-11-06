Luca Van Assche réalise l’une des plus belles semaines de sa carrière en décro­chant son premier quart de finale en Masters 1000, qui plus est à domi­cile, au Rolex Paris Masters.

Auteur d’une progres­sion fulgu­rante au clas­se­ment cette année, le jeune Français a égale­ment fait évoluer son jeu, adop­tant un style beau­coup plus offensif cette saison.

Une trans­for­ma­tion qui porte ses fruits puis­qu’il atteindra, quoi qu’il arrive, le 39e rang mondial ce lundi, soit le meilleur clas­se­ment de sa carrière.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur les diffi­cultés rencon­trées par son joueur par le passé, son entraî­neur Sébastien Villette a livré une analyse parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante. Selon lui, les capa­cités intel­lec­tuelles de Van Assche, supé­rieures à la moyenne, ont parfois pu lui jouer des tours, le pous­sant à trop réflé­chir sur le court.

« Il aime bien réflé­chir, analyser les choses, mais il ne faut pas que ce soit au détri­ment de l’uti­li­sa­tion de ses qualités physiques, qui sont au moins aussi bonnes que ses capa­cités intel­lec­tuelles. Ça n’aide pas toujours de trop réflé­chir… Il faut être capable de réflé­chir après, mais pendant l’ef­fort, il faut vrai­ment être capable d’au­to­ma­tiser un certain nombre de choses. En match, il faut être certain de ce que l’on fait. Le but, c’est de ne pas se créer de problé­ma­tiques. Luca pouvait cher­cher des solu­tions à des problèmes qui n’exis­taient pas… C’est quel­qu’un d’in­té­res­sant au quoti­dien, cultivé. On peut parler de tout un tas de domaines diffé­rents. C’est très inté­res­sant d’échanger avec lui sur son tennis, sur ce qu’il fait, sur l’ana­lyse. Depuis peu, il se penche beau­coup plus sur les analyses statis­tiques de ses matches. C’est inté­res­sant parce qu’il comprend vite les choses » a déclaré le coach Français.