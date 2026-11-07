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Le Français Luca Van Assche, sur son adver­saire en demi‐finales : « C’est sûr que cela va être un match compliqué »

Par
Thomas S
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Véritable surprise du dernier carré sur cette édition 2026 du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche sait qu’il n’a abso­lu­ment rien à perdre avant d’af­fronter Ben Shelton ce samedi après‐midi. 

Pour autant, le Français ne compte pas s’avouer vaincu d’avance même si les condi­tions jouent plutôt contre lui et que la fatigue accu­mulée commence à peser lourd (plus de 7h sur le court depuis le début du tournoi). 

« C’est sûr que cela va être un match compliqué demain (samedi) contre Shelton, c’est un super bon joueur, il est quatrième mondial, il a fait finale à l’US Open. Cela va être un match compliqué. Je pense que ce sont des condi­tions qui lui vont bien. Il sert très bien, il est très agressif. Pour le moment, je ne me projette pas encore direc­te­ment sur le match de demain, je me concentre surtout sur la récu­pé­ra­tion et j’aurai toute la matinée de demain pour me sentir prêt tacti­que­ment dessus, physi­que­ment et c’est pour cela que je me concentre sur la récu­pé­ra­tion comme cela je serai en pleine forme demain. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 09:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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