Véritable surprise du dernier carré sur cette édition 2026 du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche sait qu’il n’a absolument rien à perdre avant d’affronter Ben Shelton ce samedi après‐midi.
Pour autant, le Français ne compte pas s’avouer vaincu d’avance même si les conditions jouent plutôt contre lui et que la fatigue accumulée commence à peser lourd (plus de 7h sur le court depuis le début du tournoi).
« C’est sûr que cela va être un match compliqué demain (samedi) contre Shelton, c’est un super bon joueur, il est quatrième mondial, il a fait finale à l’US Open. Cela va être un match compliqué. Je pense que ce sont des conditions qui lui vont bien. Il sert très bien, il est très agressif. Pour le moment, je ne me projette pas encore directement sur le match de demain, je me concentre surtout sur la récupération et j’aurai toute la matinée de demain pour me sentir prêt tactiquement dessus, physiquement et c’est pour cela que je me concentre sur la récupération comme cela je serai en pleine forme demain. »
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 09:09