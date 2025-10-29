Battu au bout du suspense, après plus de trois heures de combat, par Felix Auger‐Aliassime au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (5−7, 7–6 [5], 7–6 [4]), Alexandre Muller (44e mondial) n’a pas caché sa frustration.
« Il ne m’a rien manqué je pense, un peu de réussite. Je pense que j’ai dominé pratiquement tout le match. Je fais un sport où malheureusement avec un coup, qui est le service, tu peux tenir tout un match et t’en sortir (son adversaire a claqué 21 aces et remporté 83% des points derrière sa première balle, ndlr). Aujourd’hui, c’est un peu dur à accepter. »
