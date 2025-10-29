Battu au bout du suspense, après plus de trois heures de combat, par Felix Auger‐Aliassime au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (5−7, 7–6 [5], 7–6 [4]), Alexandre Muller (44e mondial) n’a pas caché sa frustration.

« Il ne m’a rien manqué je pense, un peu de réus­site. Je pense que j’ai dominé prati­que­ment tout le match. Je fais un sport où malheu­reu­se­ment avec un coup, qui est le service, tu peux tenir tout un match et t’en sortir (son adver­saire a claqué 21 aces et remporté 83% des points derrière sa première balle, ndlr). Aujourd’hui, c’est un peu dur à accepter. »