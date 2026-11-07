S’il a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a assuré en confé­rence de presse après sa défaite qu’il n’avait pas de regrets (5−7, 6–3, 6–4).

Le Français de 22 ans, qui s’installera 34e mondial lundi, a retenu le positif de cette magni­fique semaine pour lui.

« Ma semaine ? Pas vrai­ment étonné. Je sais que j’ai le niveau pour jouer ces mecs‐là et pour gagner ces matches‐là. C’était la première fois aussi où j’en­chaî­nais autant de matches, autant de victoires. Sur ça, forcé­ment, même si au fond, je sais que j’ai le niveau pour le gagner, il fallait quand même le faire. Sur ça, je suis super content de cette semaine. Après, il reste encore beau­coup de choses sur lesquelles progresser. Et c’est ça qui est cool aussi, c’est que j’ai encore une grande marge de progres­sion sur beau­coup d’as­pects. Et même sans cette progression‐là, j’ar­rive à avoir un très bon niveau. »