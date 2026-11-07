S’il a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a assuré en conférence de presse après sa défaite qu’il n’avait pas de regrets (5−7, 6–3, 6–4).
Le Français de 22 ans, qui s’installera 34e mondial lundi, a retenu le positif de cette magnifique semaine pour lui.
« Ma semaine ? Pas vraiment étonné. Je sais que j’ai le niveau pour jouer ces mecs‐là et pour gagner ces matches‐là. C’était la première fois aussi où j’enchaînais autant de matches, autant de victoires. Sur ça, forcément, même si au fond, je sais que j’ai le niveau pour le gagner, il fallait quand même le faire. Sur ça, je suis super content de cette semaine. Après, il reste encore beaucoup de choses sur lesquelles progresser. Et c’est ça qui est cool aussi, c’est que j’ai encore une grande marge de progression sur beaucoup d’aspects. Et même sans cette progression‐là, j’arrive à avoir un très bon niveau. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.