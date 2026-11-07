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Le Français Van Assche, après sa défaite en demi‐finales contre Ben Shelton : « J’arrive à avoir un très bon niveau alors que j’ai une grande marge de progres­sion sur beau­coup d’aspects »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche a assuré en confé­rence de presse après sa défaite qu’il n’avait pas de regrets (5−7, 6–3, 6–4).

Le Français de 22 ans, qui s’installera 34e mondial lundi, a retenu le positif de cette magni­fique semaine pour lui.

« Ma semaine ? Pas vrai­ment étonné. Je sais que j’ai le niveau pour jouer ces mecs‐là et pour gagner ces matches‐là. C’était la première fois aussi où j’en­chaî­nais autant de matches, autant de victoires. Sur ça, forcé­ment, même si au fond, je sais que j’ai le niveau pour le gagner, il fallait quand même le faire. Sur ça, je suis super content de cette semaine. Après, il reste encore beau­coup de choses sur lesquelles progresser. Et c’est ça qui est cool aussi, c’est que j’ai encore une grande marge de progres­sion sur beau­coup d’as­pects. Et même sans cette progression‐là, j’ar­rive à avoir un très bon niveau. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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