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Le Français Van Assche sur son adver­saire en quarts de finale : « Il a battu Novak Djokovic et cinq joueurs au total dans le tournoi. Il mérite d’être ici »

Par
Baptiste Mulatier
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Dernier Français en lice au Rolex Paris Masters, Luca Van Assche (47e mondial) va affronter en quarts de finale la surprise Rinky Hijikata.

Et le Tricolore se méfie du qualifié austra­lien, 83e mondial, tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour.

« Je ne l’ai jamais affronté. Même en entraî­ne­ment, je ne me suis jamais entraîné avec lui, de mémoire. C’est sûr que ça va être un bon match encore demain contre un excellent joueur. S’il est en quarts de finale, c’est qu’il mérite sa place. Il a battu Djokovic, il a battu cinq joueurs dans le tournoi. Il mérite d’être en quarts. Il a déjà eu de très bonnes victoires pendant sa carrière. C’est une surface aussi qui lui va bien. Il joue de manière rapide, tendue. Sur une surface rapide, il se sent donc à l’aise. Cela va être encore un bon combat. Maintenant, je me concentre surtout sur ma récu­pé­ra­tion et je vais être prêt à un bon combat. »

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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