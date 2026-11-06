Dernier Français en lice au Rolex Paris Masters, Luca Van Assche (47e mondial) va affronter en quarts de finale la surprise Rinky Hijikata.

Et le Tricolore se méfie du qualifié austra­lien, 83e mondial, tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour.

« Je ne l’ai jamais affronté. Même en entraî­ne­ment, je ne me suis jamais entraîné avec lui, de mémoire. C’est sûr que ça va être un bon match encore demain contre un excellent joueur. S’il est en quarts de finale, c’est qu’il mérite sa place. Il a battu Djokovic, il a battu cinq joueurs dans le tournoi. Il mérite d’être en quarts. Il a déjà eu de très bonnes victoires pendant sa carrière. C’est une surface aussi qui lui va bien. Il joue de manière rapide, tendue. Sur une surface rapide, il se sent donc à l’aise. Cela va être encore un bon combat. Maintenant, je me concentre surtout sur ma récu­pé­ra­tion et je vais être prêt à un bon combat. »