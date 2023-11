Malade et diminué en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy contre Tallon Griekspoor, Novak Djokovic affir­mait avoir passé « plus de temps aux toilettes que sur le court ces derniers jours ». Pourtant, il a réussi un jour plus à livrer une grosse perfor­mance ce vendredi pour prendre sa revanche sur Holger Rune, contre qui il avait perdu en finale de l’édi­tion 2022.

« Si je n’étais pas prêt, je ne serais pas là. Comme on dit, je suis né prêt. Quand on est dévoué, on est récom­pensé. Je suis toujours affamé et prêt à en faire plus », a lancé le Serbe en zone mixte après la rencontre.

Djokovic : « It I wasn't ready, I wouldn't be there. As they say, I was born ready. When you're dedi­cated, you have the reward. I'm still hungry so ready for more. »