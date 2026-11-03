Les mots commencent à manquer pour décrire l’hé­ri­tage que continue de bâtir, jour après jour, tournoi après tournoi, Novak Djokovic.

Vainqueur renver­sant de Valentin Vacherot, ce mardi, au premier tour du Rolex Paris Masters, le Serbe, à 39 ans et 164 jours, est devenu à cette occa­sion le joueur le plus âgé à remporter un match sur le mythique tournoi pari­sien, dépas­sant de quelques jours seule­ment une autre légende, Jimmy Connors (39 ans et 56 jours).

📊 Les joueurs les plus âgés à avoir remporté un match au Rolex Paris Masters :

🥇 Novak Djokovic 🇷🇸 : 39 ans et 164 jours 🆕

🥈 Jimmy Connors 🇺🇸 : 39 ans et 56 jours

🥉 Feliciano Lopez 🇪🇸 : 39 ans et 43 jours

4⃣ Gilles Simon 🇫🇷 : 37 ans et 308 jours

5⃣ Ivo Karlovic 🇭🇷 : 37 ans… — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 3, 2026

Un nouveau record de longé­vité pour le Serbe, qui devrait encore en glaner quelques uns étant donné qu’il a prévu de prolonger sa carrière jusqu’aux Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028.