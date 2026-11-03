Les mots commencent à manquer pour décrire l’héritage que continue de bâtir, jour après jour, tournoi après tournoi, Novak Djokovic.
Vainqueur renversant de Valentin Vacherot, ce mardi, au premier tour du Rolex Paris Masters, le Serbe, à 39 ans et 164 jours, est devenu à cette occasion le joueur le plus âgé à remporter un match sur le mythique tournoi parisien, dépassant de quelques jours seulement une autre légende, Jimmy Connors (39 ans et 56 jours).
Un nouveau record de longévité pour le Serbe, qui devrait encore en glaner quelques uns étant donné qu’il a prévu de prolonger sa carrière jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.