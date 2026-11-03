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Le nouveau record légen­daire de Novak Djokovic

Par
Thomas S
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Les mots commencent à manquer pour décrire l’hé­ri­tage que continue de bâtir, jour après jour, tournoi après tournoi, Novak Djokovic.

Vainqueur renver­sant de Valentin Vacherot, ce mardi, au premier tour du Rolex Paris Masters, le Serbe, à 39 ans et 164 jours, est devenu à cette occa­sion le joueur le plus âgé à remporter un match sur le mythique tournoi pari­sien, dépas­sant de quelques jours seule­ment une autre légende, Jimmy Connors (39 ans et 56 jours). 

Un nouveau record de longé­vité pour le Serbe, qui devrait encore en glaner quelques uns étant donné qu’il a prévu de prolonger sa carrière jusqu’aux Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 19:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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