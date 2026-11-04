Alex Michelsen est monté en puis­sance cette saison, avec notam­ment un premier quart de finale en Grand Chelem, disputé à domi­cile lors de l’US Open, où il s’est malheu­reu­se­ment incliné face à Frances Tiafoe au terme d’un match complè­te­ment fou.

Fort de cette confiance, l’Américain affiche un très bon niveau de jeu ces dernières semaines, même s’il a été stoppé à deux reprises par Arthur Fils, à Bruxelles puis à Bâle.

Après avoir dominé Jiri Lehecka au premier tour du Rolex Paris Masters, il s’apprête désor­mais à défier le prodige espa­gnol Carlos Alcaraz, dans un duel qui promet beaucoup.

Interrogé en confé­rence de presse avant cette rencontre, Michelsen n’a pas caché son impa­tience de se mesurer à l’ancien numéro 1 mondial. Conscient de l’ampleur du défi qui l’attend, l’Américain a assuré n’avoir rien à perdre et espère notam­ment profiter de condi­tions de jeu plus rapides pour tenter de bous­culer l’Espagnol.

« Je suis extrê­me­ment motivé à l’idée de l’affronter. En plus, je n’ai rien à perdre. Ces derniers temps, j’ai perdu contre des joueurs d’un niveau excep­tionnel, mais c’est une expé­rience formi­dable de pouvoir me mesurer aux meilleurs joueurs du circuit.J’espère atteindre ce niveau un jour, mais pour y parvenir, il faudra bien que je commence à les battre à un moment donné. Nous verrons ce que je serai capable de faire demain » a déclaré Michelsen.