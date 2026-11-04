Alex Michelsen est monté en puissance cette saison, avec notamment un premier quart de finale en Grand Chelem, disputé à domicile lors de l’US Open, où il s’est malheureusement incliné face à Frances Tiafoe au terme d’un match complètement fou.
Fort de cette confiance, l’Américain affiche un très bon niveau de jeu ces dernières semaines, même s’il a été stoppé à deux reprises par Arthur Fils, à Bruxelles puis à Bâle.
Après avoir dominé Jiri Lehecka au premier tour du Rolex Paris Masters, il s’apprête désormais à défier le prodige espagnol Carlos Alcaraz, dans un duel qui promet beaucoup.
Interrogé en conférence de presse avant cette rencontre, Michelsen n’a pas caché son impatience de se mesurer à l’ancien numéro 1 mondial. Conscient de l’ampleur du défi qui l’attend, l’Américain a assuré n’avoir rien à perdre et espère notamment profiter de conditions de jeu plus rapides pour tenter de bousculer l’Espagnol.
« Je suis extrêmement motivé à l’idée de l’affronter. En plus, je n’ai rien à perdre. Ces derniers temps, j’ai perdu contre des joueurs d’un niveau exceptionnel, mais c’est une expérience formidable de pouvoir me mesurer aux meilleurs joueurs du circuit.J’espère atteindre ce niveau un jour, mais pour y parvenir, il faudra bien que je commence à les battre à un moment donné. Nous verrons ce que je serai capable de faire demain » a déclaré Michelsen.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 09:45