Paris a vécu une journée forte en émotions hier entre les élimi­na­tions surprise de Daniil Medvedev et Rafael Nadal, et les exploits trico­lores de Gilles Simon et Corentin Moutet.

Le public ne devrait pas être déçu aujourd’hui non plus avec de très belles affiches sur les courts dès 11h :

COURT CENTRAL

A partir de 11h00 :

Lorenzo Musetti [ITA] – Casper Ruud [NOR/N.3]

Carlos Alcaraz [ESP/N.1] – Grigor Dimitrov [BUL]

Gilles Simon [FRA/WC] – Félix Auger‐Aliassime [CAN/N.8]

Novak Djokovic [SRB/N.6] – Karen Khachanov [RUS]

Pas avant 19h30 :

Pablo Carreno Busta [ESP/N.14] – Tommy Paul [USA]

Pas avant 20h30 :

Stefanos Tsitsipas [GRE/N.5] – Corentin Moutet [FRA/Q]

COURT 1 :

Pas avant 12h30 :

Alex de Minaur [AUS] – Frances Tiafoe [USA/N.16]

Holger Rune [DAN] – Andrey Rublev [RUS/N.7]