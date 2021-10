Alors que le Rolex Paris Masters, ancien­ne­ment Paris‐Bercy, doit débuter ce lundi 1er novembre à l’AccorHotels Arena, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment pari­sien vient de publier un commu­niqué dans lequel elle annonce que les demi‐finales et la finale du tournoi, respec­ti­ve­ment program­mées les samedi 6 et dimanche 7 novembre, seront diffu­sées en clair et en inté­gra­lité sur la chaîne C8.

Pour rappel, l’in­té­gra­lité du Masters 1000 sera dispo­nible sur Eurosport, parte­naire et diffu­seur du tournoi depuis 2019.