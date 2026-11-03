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Les deux forfaits de dernière minute qui changent tout

Par
Thomas S
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La deuxième journée du premier tour du Rolex Paris Masters vient d’être amputée de deux très belles affiches. 

Alors qu’ils devaient respec­ti­ve­ment affronter Moïse Kouame et Learner Tien, Alejandro Davidovich Fokina et Stefanos Tsitsipas ont tout les deux déclaré forfait quelques minutes seule­ment avant leur entrée en lice. 

Deux retraits qui permettent aux lucky loser Nuno Borges et Daniel Vallejo d’in­té­grer le tableau principal. 

À noter que Flavio Cobolli a lui aussi été contraint de déclarer forfait ce lundi soir. 

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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