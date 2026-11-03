La deuxième journée du premier tour du Rolex Paris Masters vient d’être amputée de deux très belles affiches.
Alors qu’ils devaient respectivement affronter Moïse Kouame et Learner Tien, Alejandro Davidovich Fokina et Stefanos Tsitsipas ont tout les deux déclaré forfait quelques minutes seulement avant leur entrée en lice.
Deux retraits qui permettent aux lucky loser Nuno Borges et Daniel Vallejo d’intégrer le tableau principal.
À noter que Flavio Cobolli a lui aussi été contraint de déclarer forfait ce lundi soir.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.