La deuxième journée du premier tour du Rolex Paris Masters vient d’être amputée de deux très belles affiches.

Alors qu’ils devaient respec­ti­ve­ment affronter Moïse Kouame et Learner Tien, Alejandro Davidovich Fokina et Stefanos Tsitsipas ont tout les deux déclaré forfait quelques minutes seule­ment avant leur entrée en lice.

Deux retraits qui permettent aux lucky loser Nuno Borges et Daniel Vallejo d’in­té­grer le tableau principal.

Paris update :

OUT : Tsitsipas, Davidovich Fokina

IN : Vallejo (LL, will play against Tien), Borges (LL, will play against Kouame) — Entry List Updates (@EntryLists) November 3, 2026

À noter que Flavio Cobolli a lui aussi été contraint de déclarer forfait ce lundi soir.