Alors que l’édition 2026 du Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 2 au 8 novembre), l’organisation a dévoilé ce mardi les huit invitations, quatre pour le tableau principal et quatre pour les qualifications.
Et sans surprise, elle ont toutes été accordées à des joueurs français.
Titouan Droguet, Arthur Gea, Quentin Halys, Kyrian Jacquet sont les heureux élus du grand tableau tandis que Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Moïse Kouamé, Félix Balshaw devront passer par les qualifications.
À noter que Corentin Moutet, 71e au moment du cut, devra lui aussi passer par la case qualifications.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.