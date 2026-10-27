Alors que l’édi­tion 2026 du Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 2 au 8 novembre), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé ce mardi les huit invi­ta­tions, quatre pour le tableau prin­cipal et quatre pour les qualifications.

Et sans surprise, elle ont toutes été accor­dées à des joueurs français.

Titouan Droguet, Arthur Gea, Quentin Halys, Kyrian Jacquet sont les heureux élus du grand tableau tandis que Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Moïse Kouamé, Félix Balshaw devront passer par les qualifications.

🚨 OFFICIEL ! Les wild‐cards pour le Rolex Paris Masters. 🇫🇷🎟️



TABLEAU PRINCIPAL :



🇫🇷 Titouan Droguet

🇫🇷 Arthur Gea

🇫🇷 Quentin Halys

🇫🇷 Kyrian Jacquet



QUALIFICATIONS :



🇫🇷 Benjamin Bonzi

🇫🇷 Hugo Gaston

🇫🇷 Moïse Kouamé

🇫🇷 Félix Balshaw pic.twitter.com/Dwg3yiFobS — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 27, 2026

À noter que Corentin Moutet, 71e au moment du cut, devra lui aussi passer par la case qualifications.