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Les invi­ta­tions pour le Masters 1000 de Paris dévoilées

Par
Thomas S
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Alors que l’édi­tion 2026 du Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 2 au 8 novembre), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé ce mardi les huit invi­ta­tions, quatre pour le tableau prin­cipal et quatre pour les qualifications. 

Et sans surprise, elle ont toutes été accor­dées à des joueurs français.

Titouan Droguet, Arthur Gea, Quentin Halys, Kyrian Jacquet sont les heureux élus du grand tableau tandis que Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Moïse Kouamé, Félix Balshaw devront passer par les qualifications.

À noter que Corentin Moutet, 71e au moment du cut, devra lui aussi passer par la case qualifications. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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