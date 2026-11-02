Officiellement numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite à la publication du classement ATP ce lundi, Alexander Zverev a eu droit de soulever la fameuse coupe en forme de globe terrestre réservée à tous ceux montent sur le trône de l’ATP.
En présence du président de l’Association des Joueurs de Tennis, Andrea Gaudenzi, et du directeur du tournoi, Cédric Pioline, l’Allemand a vu défiler une flopée d’hommages de ses prédécesseurs sur l’écran géant de la Plénitude Arena.
Invité à s’exprimer après cette belle attention, Sascha s’est montré très reconnaissant.
« Être dans la même catégorie et faire partie du club des numéros un mondiaux aux côtés de ces grands champions est l’un des plus grands honneurs que l’on puisse avoir en tant que joueur de tennis et sportif. Notre sport compte de grandes légendes et faire partie de ce cercle est une sensation incroyablement spéciale. Merci beaucoup, j’ai hâte de retourner sur le court dans deux jours. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 16:56