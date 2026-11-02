Officiellement numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite à la publi­ca­tion du clas­se­ment ATP ce lundi, Alexander Zverev a eu droit de soulever la fameuse coupe en forme de globe terrestre réservée à tous ceux montent sur le trône de l’ATP.

En présence du président de l’Association des Joueurs de Tennis, Andrea Gaudenzi, et du direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, l’Allemand a vu défiler une flopée d’hom­mages de ses prédé­ces­seurs sur l’écran géant de la Plénitude Arena.

Invité à s’ex­primer après cette belle atten­tion, Sascha s’est montré très reconnaissant.

“To be part of it [the No. 1 club] is an unbe­lie­vably special feeling” 🔝 @AlexZverev reacts to his ascen­sion to the world No. 1 spot !#RolexParisMasters pic.twitter.com/K5ovufFnCl — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2026

« Être dans la même caté­gorie et faire partie du club des numéros un mondiaux aux côtés de ces grands cham­pions est l’un des plus grands honneurs que l’on puisse avoir en tant que joueur de tennis et sportif. Notre sport compte de grandes légendes et faire partie de ce cercle est une sensa­tion incroya­ble­ment spéciale. Merci beau­coup, j’ai hâte de retourner sur le court dans deux jours. »