Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Les premiers mots d’Alexander Zverev en tant que numéro 1 mondial : « Notre sport compte de grandes légendes et faire partie de ce cercle est une sensa­tion incroya­ble­ment spéciale »

Par
Thomas S
-

Officiellement numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière suite à la publi­ca­tion du clas­se­ment ATP ce lundi, Alexander Zverev a eu droit de soulever la fameuse coupe en forme de globe terrestre réservée à tous ceux montent sur le trône de l’ATP.

En présence du président de l’Association des Joueurs de Tennis, Andrea Gaudenzi, et du direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, l’Allemand a vu défiler une flopée d’hom­mages de ses prédé­ces­seurs sur l’écran géant de la Plénitude Arena. 

Invité à s’ex­primer après cette belle atten­tion, Sascha s’est montré très reconnaissant. 

« Être dans la même caté­gorie et faire partie du club des numéros un mondiaux aux côtés de ces grands cham­pions est l’un des plus grands honneurs que l’on puisse avoir en tant que joueur de tennis et sportif. Notre sport compte de grandes légendes et faire partie de ce cercle est une sensa­tion incroya­ble­ment spéciale. Merci beau­coup, j’ai hâte de retourner sur le court dans deux jours. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥