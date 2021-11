Breaké d’en­trée Novak Djokovic (0–1) a très vite refait son retard (2–2) mais Daniil semblait à la fois plus solide et plus concerné dans cette première manche. Il parve­nait donc à reprendre le service du numéro 1 mondial et tenait bien son service jusqu’au bout : 6–4.

Pour l’ins­tant, il ne semble pas le combat ait commencé. On sent que les deux joueurs se craignent beau­coup. D’ailleurs, ce bras de fer ne propose pas pour le moment beau­coup de rallyes, cela ne devrait pas durer.