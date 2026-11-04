Titré à Lyon il y a dix jours, Lorenzo Musetti continue de briller en France.

L’Italien s’est offert une victoire de pres­tige ce mercredi face au nouveau numéro 1 mondial, Alexander Zverev, au deuxième tour du Rolex Paris Masters (7–6[5], 6–2). Et l’actuel 24e mondial, ex‐5e, s’est impres­sionné lui‐même.

« Incroyable. C’est assez choquant le niveau auquel j’ai pu jouer face à Sascha, qui servait vrai­ment bien, surtout dans le premier set. C’était vrai­ment serré. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. La clé, c’était de tenir le coup à 5–2 dans le tie‐break du premier set. J’ai enchaîné cinq superbes points d’affilée. C’est une super perfor­mance », a déclaré Lorenzo Musetti qui retrou­vera Luca Van Assche en huitièmes de finale pour une revanche. Il avait dû batailler pendant plus de trois heures à Lyon pour venir à bout du Français.