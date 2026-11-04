Titré à Lyon il y a dix jours, Lorenzo Musetti continue de briller en France.
L’Italien s’est offert une victoire de prestige ce mercredi face au nouveau numéro 1 mondial, Alexander Zverev, au deuxième tour du Rolex Paris Masters (7–6[5], 6–2). Et l’actuel 24e mondial, ex‐5e, s’est impressionné lui‐même.
« Incroyable. C’est assez choquant le niveau auquel j’ai pu jouer face à Sascha, qui servait vraiment bien, surtout dans le premier set. C’était vraiment serré. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. La clé, c’était de tenir le coup à 5–2 dans le tie‐break du premier set. J’ai enchaîné cinq superbes points d’affilée. C’est une super performance », a déclaré Lorenzo Musetti qui retrouvera Luca Van Assche en huitièmes de finale pour une revanche. Il avait dû batailler pendant plus de trois heures à Lyon pour venir à bout du Français.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.