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Lorenzo Musetti, après sa victoire contre le numéro 1 mondial, Alexander Zverev : « C’est assez choquant de voir le niveau auquel j’ai été capable de jouer face à Sascha »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Lyon il y a dix jours, Lorenzo Musetti continue de briller en France.

L’Italien s’est offert une victoire de pres­tige ce mercredi face au nouveau numéro 1 mondial, Alexander Zverev, au deuxième tour du Rolex Paris Masters (7–6[5], 6–2). Et l’actuel 24e mondial, ex‐5e, s’est impres­sionné lui‐même.

« Incroyable. C’est assez choquant le niveau auquel j’ai pu jouer face à Sascha, qui servait vrai­ment bien, surtout dans le premier set. C’était vrai­ment serré. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. La clé, c’était de tenir le coup à 5–2 dans le tie‐break du premier set. J’ai enchaîné cinq superbes points d’affilée. C’est une super perfor­mance », a déclaré Lorenzo Musetti qui retrou­vera Luca Van Assche en huitièmes de finale pour une revanche. Il avait dû batailler pendant plus de trois heures à Lyon pour venir à bout du Français.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 16:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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