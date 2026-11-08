En conférence de presse après sa défaite contre Ben Shelton samedi, le demi‐finaliste surprise du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche, a été interrogé sur la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
« Gaël, forcément, c’était un joueur incroyable. C’est un joueur que je regardais jouer quand j’étais tout petit. C’est un joueur qui a fait rêver beaucoup de Français. Je suis super content pour lui qu’il soit capitaine de l’équipe de France. J’espère qu’il va nous apporter beaucoup. J’espère qu’il sera très bon à son poste (…) Je pense qu’il a forcément une très grande aura, c’est un joueur incroyable, il a été top 10, je pense qu’il va apporter beaucoup de légèreté dans le groupe. Après il n’a pas fait de rencontres encore, donc on verra, mais en tout cas, si jamais, comme je l’ai dit, il a besoin de moi pour l’équipe, je répondrai présent », a répondu le Français de 22 ans, qui va s’installer au 34e rang mondial lundi.
La nouvelle a sans doute dû réjouir l’ensemble des joueurs, tant « La Monf’ » est apprécie et respecté sur le circuit, notamment dans le camp tricolore.
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 12:11