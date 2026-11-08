Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Luca Van Assche, désor­mais 34e mondial, sur la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine : « Je pense qu’il va apporter beau­coup de légè­reté dans le groupe »

Par
Baptiste Mulatier
-

En confé­rence de presse après sa défaite contre Ben Shelton samedi, le demi‐finaliste surprise du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche, a été inter­rogé sur la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. 

« Gaël, forcé­ment, c’était un joueur incroyable. C’est un joueur que je regar­dais jouer quand j’étais tout petit. C’est un joueur qui a fait rêver beau­coup de Français. Je suis super content pour lui qu’il soit capi­taine de l’équipe de France. J’espère qu’il va nous apporter beau­coup. J’espère qu’il sera très bon à son poste (…) Je pense qu’il a forcé­ment une très grande aura, c’est un joueur incroyable, il a été top 10, je pense qu’il va apporter beau­coup de légè­reté dans le groupe. Après il n’a pas fait de rencontres encore, donc on verra, mais en tout cas, si jamais, comme je l’ai dit, il a besoin de moi pour l’équipe, je répon­drai présent », a répondu le Français de 22 ans, qui va s’ins­taller au 34e rang mondial lundi. 

La nouvelle a sans doute dû réjouir l’en­semble des joueurs, tant « La Monf’  » est apprécie et respecté sur le circuit, notam­ment dans le camp tricolore. 

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥