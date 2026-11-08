En confé­rence de presse après sa défaite contre Ben Shelton samedi, le demi‐finaliste surprise du Rolex Paris Masters, Luca Van Assche, a été inter­rogé sur la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

« Gaël, forcé­ment, c’était un joueur incroyable. C’est un joueur que je regar­dais jouer quand j’étais tout petit. C’est un joueur qui a fait rêver beau­coup de Français. Je suis super content pour lui qu’il soit capi­taine de l’équipe de France. J’espère qu’il va nous apporter beau­coup. J’espère qu’il sera très bon à son poste (…) Je pense qu’il a forcé­ment une très grande aura, c’est un joueur incroyable, il a été top 10, je pense qu’il va apporter beau­coup de légè­reté dans le groupe. Après il n’a pas fait de rencontres encore, donc on verra, mais en tout cas, si jamais, comme je l’ai dit, il a besoin de moi pour l’équipe, je répon­drai présent », a répondu le Français de 22 ans, qui va s’ins­taller au 34e rang mondial lundi.

La nouvelle a sans doute dû réjouir l’en­semble des joueurs, tant « La Monf’ » est apprécie et respecté sur le circuit, notam­ment dans le camp tricolore.