ATP - Rolex Paris Masters

Lucas Pouille, coach de Rinderknech : « Je n’ai pas tiré un trait sur ma carrière, mais je n’ai pas de visi­bi­lité. Aujourd’hui, ce qui m’anime et me fait kiffer, c’est d’être sur le terrain avec Arthur »

Toujours blessé et coach d’Arthur Rinderknech depuis l’été dernier, Lucas Pouille a évoqué son avenir lors d’une inter­view accordée à L’Equipe avant le début du Paris Rolex Masters. 

« On a eu la discus­sion à son retour de Shanghai. Mon poignet est toujours doulou­reux et ne me permet pas encore de rejouer. J’ai envie de conti­nuer avec Arthur. L’idée, c’est de faire la prépa foncière, de partir en Australie et de faire les premiers mois de l’année ensemble. À côté de ça, je continue ma réédu­ca­tion. Je n’ai pas tiré un trait sur ma carrière, mais je n’ai pas de visi­bi­lité. Aujourd’hui, ce qui m’anime et me fait kiffer, c’est d’être sur le terrain avec Arthur. J’espère qu’on pourra taper ensemble cet hiver. Ça me permettra de me mettre en face de lui et de voir pas mal de choses. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 11:27

