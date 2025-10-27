Toujours blessé et coach d’Arthur Rinderknech depuis l’été dernier, Lucas Pouille a évoqué son avenir lors d’une interview accordée à L’Equipe avant le début du Paris Rolex Masters.
« On a eu la discussion à son retour de Shanghai. Mon poignet est toujours douloureux et ne me permet pas encore de rejouer. J’ai envie de continuer avec Arthur. L’idée, c’est de faire la prépa foncière, de partir en Australie et de faire les premiers mois de l’année ensemble. À côté de ça, je continue ma rééducation. Je n’ai pas tiré un trait sur ma carrière, mais je n’ai pas de visibilité. Aujourd’hui, ce qui m’anime et me fait kiffer, c’est d’être sur le terrain avec Arthur. J’espère qu’on pourra taper ensemble cet hiver. Ça me permettra de me mettre en face de lui et de voir pas mal de choses. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 11:27