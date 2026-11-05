Luca Van Assche est épatant.

Deux semaines après s’être incliné après un terrible duel de 3h30 contre Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’ATP 250 de Lyon, le Français a réussi à prendre sa revanche sur l’Italien, qui restait pour­tant sur une victoire probante face au nouveau numéro 1 mondial, Alexander Zverev.

Vainqueur 7–5, 3–6, 6–4, ce jeudi, en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, le tout en ayant notam­ment sauvé deux balles de break d’af­filée à 4–4 dans le troi­sième set, le héros trico­lore du jour s’est exprimé, chez nos confrères d’Eurosport, sur cette fabu­leuse victoire et plus globa­le­ment sur sa très belle saison 2026.

« Franchement, c’est incroyable. Aujourd’hui, j’avais une belle revanche à prendre contre Musetti. Hier, j’avais aussi une belle revanche à prendre contre Tien. Ce sont deux joueurs qui m’ont battu ces deux dernières semaines. J’avais donc très hâte de les affronter à nouveau. Je suis très content du travail que j’ai pu réaliser cette année. Il y a un an, j’étais 200e mondial et main­te­nant je suis dans le Top 50. Cela montre à quel point j’ai su mettre mon jeu en place. Je savais que j’avais les capa­cités de revenir à ce niveau‐là. Mais le savoir et le faire c’est toujours deux choses qui sont très diffé­rentes Ce tournoi concré­tise tout le travail que je suis de train de faire cette année », a déclaré celui qui aura un très beau coup à jouer en quarts de finale contre Rinky Hijikata.