Luca Van Assche est épatant.
Deux semaines après s’être incliné après un terrible duel de 3h30 contre Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’ATP 250 de Lyon, le Français a réussi à prendre sa revanche sur l’Italien, qui restait pourtant sur une victoire probante face au nouveau numéro 1 mondial, Alexander Zverev.
Vainqueur 7–5, 3–6, 6–4, ce jeudi, en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, le tout en ayant notamment sauvé deux balles de break d’affilée à 4–4 dans le troisième set, le héros tricolore du jour s’est exprimé, chez nos confrères d’Eurosport, sur cette fabuleuse victoire et plus globalement sur sa très belle saison 2026.
« Franchement, c’est incroyable. Aujourd’hui, j’avais une belle revanche à prendre contre Musetti. Hier, j’avais aussi une belle revanche à prendre contre Tien. Ce sont deux joueurs qui m’ont battu ces deux dernières semaines. J’avais donc très hâte de les affronter à nouveau. Je suis très content du travail que j’ai pu réaliser cette année. Il y a un an, j’étais 200e mondial et maintenant je suis dans le Top 50. Cela montre à quel point j’ai su mettre mon jeu en place. Je savais que j’avais les capacités de revenir à ce niveau‐là. Mais le savoir et le faire c’est toujours deux choses qui sont très différentes Ce tournoi concrétise tout le travail que je suis de train de faire cette année », a déclaré celui qui aura un très beau coup à jouer en quarts de finale contre Rinky Hijikata.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 18:18