Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont retrouvés un jour avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Et ils ont même disputé un set d’en­traî­ne­ment, remporté par le Serbe au tie‐break : 7–6(3).

L’opposition a même été filmée et diffusée par Tennis TV sur Youtube !

Number 1 and Number 2 seeds putting on a show 🎪@DjokerNole & @carlosalcaraz’s best shots in prac­tice…#RolexParisMasters pic.twitter.com/rBThfxiMl8